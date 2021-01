Sergio Mattarella, gelo con Giuseppe Conte: "Ultima fase politica gestita male"

27 gennaio 2021 a

a

a

Non c'è pace per Giuseppe Conte, ormai presidente del Consiglio dimissionario. A pesare su di lui adesso non è solo la crisi al buio, che nessuno sa come si concluderà. A pesare sono anche le liti tra i partiti e soprattutto i malumori del Colle. Come riporta Marco Antonellis di Affaritaliani.it, citando i soliti bene informati, i rapporti tra Sergio Mattarella e Giuseppe Conte - al di là delle formalità di rito - non sono più come prima. "Al Colle non è assolutamente piaciuta (eufemismo) come è stata gestita quest'ultima fase politica - spiega chi conosce bene gli umori del Quirinale -. Sarebbe stato preferibile che Conte si dimettesse subito dopo il ritiro delle due ministre da parte di Matteo Renzi". In quel modo il capo dello Stato sarebbe potuto scendere in campo prima e tentare di salvare la situazione.

Video su questo argomento "No al mercato delle vacche, no a Conte": Salvini, il messaggio a Mattarella

Palazzo Chigi, invece, com'è ormai noto, ha preferito fare di testa propria e andare avanti in maniera ostinata, fino allo scontro finale con il leader di Italia viva e al raggiungimento di una "maggioranza raccogliticcia", detta anche relativa, al Senato. Senza dimenticare tutto il teatrino venutosi a creare subito dopo con la "caccia ai responsabili", alias costruttori. Un'operazione che il Quirinale non ha per niente gradito, come fa sapere Antonellis, perché ha contribuito a minare ulteriormente la già poca fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche.

Video su questo argomento "Sta a noi evitare che si ripeta": giorno della Memoria, le parole di Sergio Mattarella

Dunque si mette davvero male per Conte adesso. Il premier dimissionario, infatti, non solo ha a che fare con beghe tra partiti, ma deve anche capire cosa ha sbagliato nella gestione della crisi. Come riporta Affaritaliani.it, poi, c'è anche la questione "consiglieri" di Giuseppe Conte. In una situazione tanto delicata come quella in cui ci troviamo, Mattarella avrebbe preferito essere interpellato più spesso. Nelle ultime settimane, invece, pare che Palazzo Chigi anziché guardare al Colle abbia volto lo sguardo altrove.

"A questo punto, perché non farlo?" I numeri parlano chiaro: Crosetto, scacco matto a Mattarella?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.