L'aria che tira, "mi ha telefonato Berlusconi". Luigi Vitali, così è saltato il blitz di Conte: premier smascherato

28 gennaio 2021 a

a

a

Luigi Vitali è il senatore di Forza Italia che mercoledì sera aveva annunciato il passaggio ai “responsabili europeisti”, salvo poi ripensarci in men che non si dica. Che cos’è successo da fargli ritirare così in fretta il supporto a Giuseppe Conte? Diverse spiegazioni sono state date dal diretto interessato in una telefonata avvenuta in diretta a L’aria che tira, con Myrta Merlino che è stata molto contenta di poter avere un’esclusiva del genere su La7. “Vitali, rispetto a tanti nomi di responsabili che non conoscevamo, lei è stato sottosegretario alla Giustizia e coordinatore di Fi in Puglia, ha una storica politica importante. Che è successo?”, ha domandato la Merlino per rompere il ghiaccio.

Il senatore azzurro non si è tirato indietro e ha offerto la sua versione dei fatti: “Ho avuto un colloquio molto garbato col presidente Conte, ho sempre sostenuto l’inopportunità di andare al voto in questo momento e gli ho dato il mio sostegno. Ho visto un atteggiamento del centrodestra che andava dritto verso il voto anticipato e io ho espresso, anche pubblicamente, la mia posizione. Conte? Un intermediario ha creato l’incontro, sono stato a Palazzo Chigi”. E poi però qualcosa è cambiato durante la notte: “Ieri ho preso questa decisione sofferta, ma mi ha chiamato Silvio Berlusconi dicendomi che da me non se lo aspettava”.

“Non posso credere che tu abbia fatto una cosa del genere”, avrebbe sostenuto l’ex premier suscitando la reazione di Vitali: “Gli ho risposto ‘però presidente, qui si scivola verso le elezioni e non è opportuno’. Allora lui ha parlato della nostra storia, il nostro rapporto risale al 1995, lui se lo può permettere di fare appello ai sentimenti”. E in questo modo il Cav è riuscito ad evitare un’altra delusione, dopo quella pesantissima di Maria Rosaria Rossi, adesso impegnata in prima fila (e in modo inspiegabile) a sostegno dei “responsabili” per Conte. “Poi mi ha chiamato anche Salvini - ha svelato Vitali - anche lui era meravigliato della mia decisione. Mi ha detto che anche lui vuole dare un contributo per far uscire il Paese da questa situazione”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.