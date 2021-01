Silvio Berlusconi, "forza responsabili". Sondaggio d'altri tempi: dove arriva Forza Italia (grazie alla crisi9

28 gennaio 2021 a

Forza Italia di Silvio Berlusconi mette il turbo. Dopo l’apertura della crisi di governo e le dimissioni del presidente del Consiglio, è stata aggiornata la Supermedia, riguardante i sondaggi elettorali, stilata da Agi/Youtrend. Non sono stati registrati dei cambi radicali, solo un leggero riequilibrio in favore dei principali partiti a livello nazionale. Ad aver reso pubblici i propri dati e le proprie statistiche sono stati 7 istituti demoscopici, 3 in più rispetto alla Supermedia della scorsa settimana. E' stato possibile così avere un quadro più completo della situazione italiana. L’unica forza politica che ha giovato, in termini di sondaggi, della crisi di governo è stata Fi. La creatura del Cavaliere, infatti, nonostante il voto favorevole di alcuni suoi (ormai ex) parlamentari al governo Conte, ha visto un'importante crescita: la sua percentuale, per molti istituti demoscopici, supera il 10%.

Non acquistano né perdono consensi la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Si ferma, infatti, la crescita di Fdi, da tre settimane fermi al 16,3%. La Lega, invece, resta al 23% e si conferma ancora primo partito. Stabili anche Giuseppe Conte e Matteo Renzi, che non hanno fatto registrare un aumento o una riduzione di preferenze a seguito della crisi. Italia viva, infatti, resta stabile al 3% dei consensi.

Leggero aumento, poi, per Partito democratico e Movimento 5 stelle, saliti rispettivamente dello 0,3% e dello 0,6%. Il partito di Nicola Zingaretti, quindi, continua a essere la seconda forza politica del Paese, attestandosi attorno al 20,1%. I pentastellati, invece, superano di poco il 15%. Un quadro piuttosto precario, comunque, perché se Giuseppe Conte decidesse di scendere in campo con un proprio partito, bisognerebbe vedere in quel caso come cambierebbero i consensi.

