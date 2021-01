Enrico Mentana, le sue telecamere entrano nelle stanze del Quirinale: "Tutti eccitati"

28 gennaio 2021 a

a

a

La7 è entrata nelle stanze del Quirinale proprio nei giorni della crisi di governo e delle consultazioni presidenziali. Durante la Maratona Mentana di ieri l’inviata Alessandra Sardoni ha guidato in diretta in un particolare tour all’interno delle sale che ospiteranno i capi delegazione convocati dal presidente Sergio Mattarella. Esclusiva che ha riempito di gioia il diretto del telegiornale di La7, Enrico Mentana.

“Questo sarà il perimetro in cui si deciderà la sorte della nuova maggioranza di governo, del nuovo governo e del nuovo Presidente del Consiglio“, ha commentato Mentana, mentre la sua inviata si aggirava nelle eleganti stanza del Palazzo sul colle del Quirinale.

"Non puoi fare come ti pare". Dago-scoop, "Mattarella si è inc***": la telefonata con cui ha massacrato Conte-Casalino

La Sardoni, in particolare, ha mostrato gli spazi predisposti per accogliere le delegazioni parlamentari, con tanto di plexiglass e distanziamenti anti-Covid. Le sale adibite agli incontri saranno due, per consentire poi le opportune sanificazioni. “Lasciamo la telecamera” ha chiesto Mentana, scherzando con l’inviata sulla possibilità di poter carpire i contenuti più riservati delle future consultazioni. Poi, mentre la giornalista mostrava il percorso che i politici faranno per raggiungere il Presidente della Repubblica , Mentana ha scherzato dicendo: Sembriamo come quelli che arrivano per la prima volta al villaggio vacanze e sono tutti eccitati nel vedere…“.

Mentana non è nuovo a scherzare con i suoi inviati. Qualche giorno fa, in una altra maratona, aveva avuto un un simpatico siparietto con Paolo Celata. Il direttore del Tg di La7 aveva infatti beccato il suo inviato mentre chiacchierava con Diego Bianchi, il conduttore di Propaganda Live, programma che vede la partecipazione di Celata. Il quale in precedenza era stato preso in giro da Mentana per via degli occhiali sopra la mascherina: “Ti vedo un po’ appannato”. “Sì, lo so, è la mia tragedia questa storia degli occhiali - ha risposto l’inviato - questa diventerà un tormentone, perché c’è pure Diego (Bianchi, ndr) dietro di me”. Un modo ironico per stemperare anche le tante ore di diretta e di attesa.

"Berlusconi al Quirinale, c'è il problema delle escort". E Salvini travolge Floris: "Sa cos'è curioso?" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.