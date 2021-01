Sondaggio PiazzaPulita sulla crisi di governo: "La colpa è del M5s", il sorprendente risultato della rilevazione

29 gennaio 2021 a

a

a

Non potevano mancare i sondaggi Index a corredo della puntata di PiazzaPulita di giovedì 28 gennaio. In particolare Corrado Formigli ha mostrato una rilevazione molto curiosa sulla crisi di governo: molti potrebbe pensare - e a ragione - che sia stata scatenata da Matteo Renzi, ma un po’ a sorpresa è emerso che, secondo gli italiani, la responsabilità della crisi è da intestare innanzitutto al Movimento 5 Stelle. Il 21,9% degli intervistati ha infatti puntato il dito contro i grillini, mentre il fu rottamatore è soltanto secondo con il 21,2%.

"Proprio quelle che temevamo". Andrea Orlando terrorizzato dalla democrazia: capito che roba è il Pd?

Il fatto che le responsabilità siano condivise tra un po’ tutti gli attori del governo è però dimostrato dalle percentuali molto vicine che emergono dal sondaggio: il 13,5% ha addossato la colpa della crisi al Pd, mentre l’11,6% a Giuseppe Conte, che come al solito agli occhi degli italiani sembrerebbe uscire meglio degli sgangherati alleati di governo, segno che tutto sommato Rocco Casalino il suo lavoro lo sta facendo eccome a livello di immagine e comunicazione.

"Non ho l'autorevolezza per parlare di Mes", ma lo fa comunque. Obiettivo-Selvaggia: gettare fango sulla Lombardia | Video

Interessante anche il sondaggio sulla fiducia nei leader, che non ha fatto registrare grandi cambiamenti rispetto alla scorsa settimana: Giorgia Meloni è sempre prima con il 38%, percentuale dalla quale non si schioda ormai da diverse settimane. Chi invece è sceso in maniera importante è proprio il premier Conte, che è sì il secondo più gradito con il 33%, ma ha perso tantissimo da quando è scoppiata la seconda ondata del Covid e poi la crisi di governo: basti pensare che al 15 ottobre era rilevato al 44%… Alle sue spalle c’è Matteo Salvini che ha guadagnato un punto (28%), dopodiché Nicola Zingaretti che è sceso al 24% e Silvio Berlusconi che è fermo al 17%. Praticamente non pervenuto Matteo Renzi (11%), distanziato pure da Carlo Calenda (16%).

La crisi di governo li spazza via. Conte-Renzi, guardate le cifre del sondaggio di Formigli (e andate a casa)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.