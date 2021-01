Sondaggio per PiazzaPulita, Matteo Salvini e la Lega gli unici a crescere: il balzo in sette giorni

29 gennaio 2021 a

La Lega intasca altri voti. Il partito di Matteo Salvini è l'unico, tra i principali, a beneficiare della crisi di governo. Stando alle intenzioni di voto sondate da Index Research per PiazzaPulita il Carroccio raggiunge il 24,3 per cento. Una cifra che registra un +1,1 per cento rispetto alla scorsa settimana. Calano, rispetto al 21 gennaio e in egual maniera, il Partito democratico e Fratelli d'Italia. Nelle cifre diffuse dal programma di La7 condotto da Corrado Formigli i dem scendono al 19,2, mentre la forza politica di Giorgia Meloni tocca il 16,7. Entrambi risentono infatti del -0,3 per cento.

Più accentuata la discesa libera del Movimento 5 Stelle. Con un quarto posto i grillini si fermano al 14,6 (-0,4 per cento). Rimangono invece stabili Forza Italia e Italia Viva. L'unica differenza? Il partito di Silvio Berlusconi è quotato al 6,5 per cento. Quello di Matteo Renzi al 2,9. Cresce invece la sinistra che registra un +0,1 punto percentuale e finisce al pari di Azione, al 3,7 per cento. Confrontando i numeri sembra che a essere ripagati siano i partiti che tifano per un governo di unità nazionale. La Lega, infatti, nonostante si professi intenzionata ad andare al voto non esclude la possibilità di sostenere un esecutivo di larghe intese. Una realtà che possa traghettare il Paese fuori dall'emergenza.

Della stessa idea Forza Italia. Mentre, a vista d'occhio, balza subito un piccolo dettaglio: i partiti della maggioranza, coloro che più spingono per un Conte ter, subiscono un brusco calo. Stesso discorso per FdI, da sempre irremovibile dalla posizione pro-voto anticipato. Ed è proprio con questo scenario che si deve confrontare Giuseppe Conte. Il premier in queste ore sta tentando la formazione di un terzo esecutivo. Ma la caccia ai "responsabili" non ha per ora portato grandi risultati. A dire il vero sembra già destinata a essere un buco nell'acqua.

