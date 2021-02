Matteo Renzi, la retromarcia: "Alla fine di questa settimana avremo un nuovo governo", rientra la crisi di governo?

01 febbraio 2021 a

I giochi sembrano chiusi. Anche Matteo Renzi torna sui suoi passi dopo lo strappo al governo. "Stamattina - scrive puntuale sulla sua enews - pensavo che ora ci sarebbe da fare una sola cosa. Andare a riprendere i giornali di questi tre mesi, i talk di questi tre mesi, i commenti social di questi tre mesi. Tutti a dire: non si capisce che cosa vuole Renzi, non si capisce che cosa chiede Italia Viva, non si capisce perché la crisi adesso". Per l'ex premier solo concluso questo passaggio si può "vedere la realtà di oggi. E prendere atto che finalmente, grazie a noi, si discute di contenuti".

Contenuti come il tanto controverso Mes, le strategie sul lavoro e - ultimo ma non in ordine di importanza, "se bisogna continuare con questa struttura del commissario Arcuri". Sì perché nel mirino del rottamatore c'è anche Domenico Arcuri. È la sua la testa che Italia Viva vuole far saltare a discapito dei moniti di Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha infatti chiesto di garantire continuità nelle posizioni più importanti. In quelle poltrone che in piena emergenza sanitaria ed economica sono state in prima fila. Arcuri compreso. "È giusto o no organizzare una campagna vaccinale degna di questo nome? - si chiede ancora Renzi salvo poi lanciare una frecciatina al suo peggior nemico, Alfonso Bonafede -. È giusto o no avere una politica giustizialista? È giusto o no discutere per bene del Recovery Plan senza emendamenti notturni ma ripartendo dal Piano Colao? È giusto o no riaprire le scuole in presenza vaccinando gli insegnanti e facendo i tamponi ai ragazzi?".

Ma la lista per il numero uno di Italia Viva è molto più lunga. "Il nodo è tutto qui. Queste cose vanno decise adesso - è il messaggio che deve arrivare forte chiaro al premier in vista di un Conte ter -. Se non ci fosse stata Italia Viva questa discussione non l’avrebbe fatta nessuno". Infine Renzi scopre le carte: "Alla fine di questa settimana avremo, spero, il nuovo Governo. Dovrà essere all’altezza delle sfide di questo periodo". Frase che lascia ben poco all'immaginazione: i giallorossi si riuniscono tutti attorno a Giuseppe Conte.

