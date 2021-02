Sondaggio Swg per Enrico Mentana: balzo del M5s, torna davanti a Fratelli d'Italia. Netto calo per Forza Italia

01 febbraio 2021 a

a

a

Per la seconda settimana consecutiva, il sondaggio Swg proposto da Enrico Mentana sulle intenzioni di voto i caso di elezioni, conferma la ripresa del M5s, il partito a cui più di tutti sembra giovare la crisi di governo in atto, aperta da Matteo Renzi e Italia Viva. Nella rilevazione proposta nel TgLa7 di lunedì 1 febbraio, infatti i grillini vengono dati in ascesa di 0,6 punti percentuali, al 16,3 per cento. Un balzo, in termini numerici, piuttosto clamoroso.

In virtù della crescita, i grillini secondo Swg si riprendono la terza piazza, a discapito di Giorgia Meloni e dei Fratelli d'Italia, che segnano un calo dello 0,4% al 15,9 per cento. Movimenti repentini, inconsueti su base settimanale. Prima forza sempre la Lega di Matteo Salvini, pur in calo dello 0,2% al 23,3 per cento. Dunque il Pd, dato in crescita dello 0,2% al 18,8 per cento. Quindi come quinto partito ecco Forza Italia di Silvio Berlusconi, anch'essa in brusca decrescita: il calo è dello 0,5% al 5,8 per cento. Dunque Sinistra Italiana-Mdp-Articolo 1, in crescita dello 0,2% al 4% tondo tondo.

Tra le altre forze, cala in modo netto Azione di Carlo Calenda, che lascia sul tappeto uno 0,4% e passa al 3,6%, pur sempre davanti a Italia Viva di Matteo Renzi, che dopo aver perso consensi aprendo la crisi di governo riguadagna due punti decimali, attestandosi al 3,2 per cento. Poi i Verdi al 2,1%, +Europa al 2,1% e altre liste quotate complessivamente al 3,9 per cento. Cresce in modo netto anche il numero di chi non esprime preferenze, che in una settimana passa dal 41% al 38%, segno probabilmente del fatto che l'elettorato è confuso davanti a questa crisi di governo e davanti agli approcci dei differenti partiti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.