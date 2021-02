Rocco Casalino, ecco la copertina del suo libro (che non uscirà). Tutto vero, roba da megalomani: scelta inquietante

02 febbraio 2021 a

Il giornalista Ciro Pellegrino ha pubblicato su Twitter la copertina del libro di Rocco Casalino - intitolato “Il portavoce - la mia storia” - che però non uscirà a causa della crisi di governo in corso. Non è detto che il tomo non diventi disponibile nelle prossime settimane, nel frattempo risulta sospeso. Al di là dell’incredibile somiglianza tra la copertina di Casalino e quella di House of Cards, la serie tv di Netflix con Kevin Spacey nel ruolo di protagonista, a fare notizia sono stati alcuni estratti dal libro pubblicati da Pellegrino.

“Non mi ha regalato niente nessuno, questo è sicuro - si legge tra le righe dell’autobiografia del portavoce di Giuseppe Conte - e se sono orgoglioso di dove sono arrivato non è tanto per il ruolo che ricopro ma perché non dimentico mai da dove sono partito, cioè dalle condizioni più svantaggiate dell’universo”. Inoltre Pellegrino ha pubblicato un paio di passaggi che ripercorrono le tappe salienti della carriera di Casalino, come la partecipazione al Grande Fratello dove in un certo senso tutto ha avuto inizio.

**Governo: Casalino, 'mai mandato mail a redazioni Tg e programmi Rai'**

“Rocco è ambizioso ma è anche bravo, impara la comunicazione politica da Gianroberto Casaleggio, per poi cambiare quella del Movimento 5 Stelle, stando fianco a fianco con Di Maio e Di Battista, e cresce su, su fino ad arrivare alla carica attuale”. Il passaggio più curioso riportato da Pellegrino è però il seguente: “Fa il provino al Grande Fratello […] Lascia la tv e inizia un percorso da giornalista. Approdato alla politica, scala il M5s con la grinta che ha imparato a coltivare. Ama uomini e donne, seduce e si lascia amare, avido di sentimenti veri”.

