Pier Ferdinando Casini a Tagadà: "Chi entra nel governo Draghi", silenzio di tomba da Tiziana Panella

Che governo sarà, il governo di Mario Draghi? E soprattutto: ci sarà un governo Mario Draghi? Temi all'ordine del giorno, sulla bocca di tutti, dal bar e fino allo studio di Tagadà, il programma di Tiziana Panella in onda su La7. E a parlare di questi argomenti ecco Pier Ferdinando Casini, grande manovratore, vecchia volpe del Parlamento, attualmente nel Gruppo per le autonomie.

Casini mostra di non avere dubbi. Interpellato dalla Panella sulle possibilità che nasca questo governo, risponde: "La quotazione? Al 100 per cento". Insomma, il governo si farà. Quindi la Panella chiede di aiutarla a definire i contorni: con quali partiti? E quali ministri? Certo l'appoggio di Pd e Italia Viva, la Lega ha posto come condizione per prendere parte a questo esecutivo l'assenza del M5s. Fuori Fratelli d'Italia, sempre più vicina all'ex governatore della Bce, invece, Forza Italia.

Casini, però, non si sbilancia sui partiti. Almeno non nel dettaglio. E spiega: "Anzitutto farei un ragionamento di premessa. Non sarà un terzo tempo di Giuseppe Conte con un differente presidente del Consiglio. La designazione di Draghi, le modalità con cui è avvenuta, le parole del capo dello Stato segnano in questa legislatura una discontinuità profonda - rimarca -. Draghi farà un governo che non può essere paragonato ai due precedenti. Probabilmente proverà a mettere insieme politici e tecnici un po' come aveva fatto Ciampi quando fecce il suo governo", conclude Casini. Ed ecco, onestamente, il precedente-Ciampi non è particolarmente di buon augurio.

