Mario Draghi, chi sarà il suo vero braccio destro: Daniele Franco, l'uomo che sostituirà Gualtieri all'Economia

Daniele Franco, direttore generale della Banca d'Italia e uomo vicino a Mario Draghi: potrebbe essere lui il destinatario della poltrona più importante nell'era del Recovery Fund, quella del dicastero dell'Economia. Stando a quanto riporta La Stampa, potrebbe essere lui a prendere il posto di Roberto Gualtieri nella gestione dei 209 miliardi in arrivo dall'Europa. Giocano a suo favore due fattori in particolare: gode della fiducia dell'ex presidente della Bce, con cui ha lavorato fianco a fianco in Banca d'Italia, ed è poi uno dei massimi esperti di finanza pubblica in Italia.

Il curriculum di Franco sembrerebbe perfetto per un candidato all'Economia. In passato infatti è stato per ben sei anni a capo della Ragioneria generale dello Stato, con una sola missione: analizzare i conti pubblici, controllando le copertura e l’efficacia dei provvedimenti. Proprio per questo, tra l'altro, entrò nel mirino dei grillini ai tempi della formazione del governo Conte I. Luigi Di Maio era arrivato a dichiarare di non fidarsi della Ragioneria, mentre Rocco Casalino all'epoca lo avrebbe definito "un pezzo di m****", accusandolo di intralciare l'azione di governo con i continui richiami a rispettare le regole di bilancio.

Daniele Franco, inoltre, ha già detto cosa pensa dell'attuale situazione in Italia. "Occorre migliorare la qualità e quantità dell’istruzione, accrescere gli investimenti privati e pubblici, aumentare la spesa in ricerca e sviluppo e accelerare l’innovazione, migliorare il quadro regolamentare e l’azione della Pa, facilitare l’aumento della dimensione delle imprese, recuperare i divari tra il Mezzogiorno e il resto del Paese", ha spiegato intervenendo alla giornata del Risparmio lo scorso .novembre.

