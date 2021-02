Guido Crosetto, la battuta su Mario Draghi: "Chi mette al Mef? Uno con cui basta una telefonata..."

10 febbraio 2021 a

a

a

Riferiscono che Mario Draghi tenga la bocca cucita. Anzi, cucitissima. Nel corso delle consultazioni ascolta, prende appunti. Ma non si sbottona. E non lo fa soprattutto sulla squadra dei ministri che sarà chiamato a presentare, probabilmente già nel weekend. Stando ad alcune indiscrezioni rilanciate dal Corriere della Sera, l'ex governatore della Bce potrebbe rivelare i nomi ai partiti di maggioranza solo pochi minuti prima di salire al Quirinale per sciogliere la riserva. Insomma, ministri che potrebbero essere una sorpresa per tutti. Sergio Mattarella compreso.

"Più fedeli noi di certi alleati". Retroscena, la Meloni spariglia su Draghi: apre all'astensione? Frase sibillina e scenario impensabile

E, ovviamente, una delle caselle osservate più da vicino è quella del Mef, il ministero dell'Economia, dove non verrò riconfermato Roberto Gualtieri (questa pare una assoluta certezza). Chi, dunque, all'Economia? Sul tema si spende Augusto Minzolini, in un retroscena su Il Giornale di oggi, mercoledì 10 febbraio. Dove si legge: " E, sicuramente, nella formula Draghi il nome del prossimo ministro dell'Economia sarà centrale: sarà non solo l'uomo di fiducia del nuovo premier, ma anche il suo probabile successore per portare avanti un programma di governo così vasto, se tra un anno l'ex governatore salirà al Quirinale. Ovviamente, l'identikit ha una condizione inderogabile: un passato in Bankitalia. Vengono da lì sia il gettonato ex ragioniere dello Stato, Daniele Franco, sia il pupillo Fabio Panetta, ora nel comitato esecutivo della Bce. Draghi pensa a uno di loro per l'oggi e per il domani".

"Meloni sequestrata da Mario Draghi". La bomba di Guido Crosetto: cos'è successo davvero alla Camera? Mistero e sospetto

Ma non solo. Sempre Minzolini dà conto di una battuta di Guido Crosetto, il Gigante di Fratelli d'Italia, che in estrema sintesi spiega quali siano i progetti di Draghi circa il ministero più pesante ed influente che ci sia nel lotto da assegnare: "Chi metterà al Mef? Un uomo di fiducia a cui gli basterà telefonare", taglia corto Crosetto, con sintesi pungente. Già, un uomo di fiducia. Dunque non un politico. Un uomo con il quale, appunto, "basterà una telefonata".

"Gli volevo bene". Guido Crosetto in lacrime per Franco Marini. "Oggi la giornata è più buia", stravolto dal dolore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.