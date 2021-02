Coronavirus, Lorenzo Cesa dell'Udc ricoverato allo Spallanzani. "Ha pesato lo stress per l'avviso di garanzia"

10 febbraio 2021 a

a

a

Lorenzo Cesa è stato ricoverato per Covid all'ospedale Spallanzani di Roma. Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'Udc. Poi lui stesso ha pubblicato un messaggio di ringraziamento su Twitter: "Le mie condizioni sono stazionarie. Ringrazio tutti per le manifestazioni di affetto e vicinanza!". L'ex leader dell'Unione di centro, poche settimane fa, era risultato indagato nell’operazione contro la ‘ndrangheta chiamata "Basso Profilo". L'inchiesta aveva portato all'arresto di 48 persone, oltre che alle dimissioni dello stesso Cesa dalla direzione del partito.

"Cesa indagato? Che strano, sul Fatto...". Porro ride in faccia a Travaglio: da godere

L’accusa per Cesa, che si è già detto totalmente estraneo alla vicenda, sarebbe di associazione per delinquere. Tra l'altro, la notizia delle indagini aveva pesato anche sulla crisi di governo e in particolare sulle frenetiche trattative in corso al Senato per allargare la maggioranza di sostegno a Giuseppe Conte. Cesa, infatti, insieme a tutto il suo partito, era uno dei soggetti corteggiati dal presidente del Consiglio e dai cosiddetti pontieri impegnati nella costruzione di un nuovo gruppo al Senato per i Responsabili. L'Udc comunque si era sfilato, affermando la propria fedeltà al centrodestra.

Nicola Morra, la solita vergogna: Lorenzo Cesa? Plaude le manette e scrive già la sentenza

"Mi spiace molto del ricovero di Cesa, sapevo che aveva contratto il virus e anche per questo l'altro giorno abbiamo sospeso la direzione nazionale dell'Udc ma stava a casa, l'avevo sentito - ha detto al Corriere della Sera la senatrice dell'Udc, Paola Binetti -. Mi spiace molto e spero che ne venga fuori alla grande. Da psicologa, penso che abbia pesato anche lo stress per l'avviso di garanzia delle settimane scorse. Mi spiace che si siano sommate tante, troppe, contrarietà nello stesso momento".

"Puntuale come la morte". Cesa indagato, Sallusti bombarda la magistratura: "Certo, solo una coincidenza"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.