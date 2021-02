Pd, polemica interna: "Nemmeno una nostra donna con Mario draghi", sotto attacco Nicola Zingaretti

13 febbraio 2021 a

a

a

Tanti uomini, poche donne. La storia è sempre la stessa, anche nel governo Draghi. Nell’esecutivo appena nato, infatti, su ben 23 ministri sono solo otto le donne: Marta Cartabia, Luciana Lamorgese, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Fabiana Dadone, Elena Bonetti, Erika Stefani e Cristina Messa. L’unico partito a non avere espresso candidate donne è stato il Partito democratico di Nicola Zingaretti, finito adesso nella bufera. I dem al governo sono Andrea Orlando, Dario Franceschini e Lorenzo Guerini.

"La sola ragione per cui Di Maio è rimasto agli Esteri": la bomba di Bruno Vespa, raso al suolo il M5s

“Nonostante le competenze, le professionalità e il consenso delle donne, il Pd non esprime nessuna figura femminile nel nuovo governo. La questione di genere è ancora irrisolta e dobbiamo farne uno dei fulcri del prossimo congresso”, ha twittato l’europarlamentare dem Alessandra Moretti. Il suo, però, è solo uno dei tanti messaggi critici nei confronti del partito.

Sì a Draghi e addio Dibba? Sondaggio catastrofico per il M5s, dove precipitano a tempo record: cifre mai viste

L’assenza di donne del Pd nel governo non è piaciuta neanche a Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione. Subito dopo la lettura dell’elenco dei ministri, ha scritto su Twitter: “Non riesco a capacitarmi! Neanche una donna del mio partito”. Hanno fatto sentire la propria voce anche gli uomini, come Antonio Decaro, presidente Anci: “Forse le donne dovranno organizzarsi in una corrente per contare”. "Se ci fossimo comportati come Forza Italia oggi parleremmo di un nuovo governo con 10 donne e 13 ministri uomini, quindi un governo perfettamente in linea con la rappresentanza di genere a livello europeo", ha detto la dem Lia Quartapelle a Radio Popolare.

"Niente blu elettrico", "Se fosse un reality...": ma cosa dice? Gli sconcertanti commenti di Veronica Gentili sul giuramento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.