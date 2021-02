Nicola Zingaretti, l'intergruppo Pd-M5s-Leu? Retroscena: "Ha fatto tutto Marcucci", segretario scavalcato?

17 febbraio 2021 a

La nascita dell'intergruppo parlamentare tra Pd, M5s e LeU ha segnato un passo importante, ma pare che Nicola Zingaretti, il segretario del Partito democratico, non ne sapesse nulla. Stando a quanto riporta Marco Antonellis su Tpi (qui l'articolo integrale), il leader dei dem sarebbe stato all'oscuro di questa iniziativa: Andrea Marcucci, il capogruppo del Pd al Senato, si sarebbe occupato di tutto. "E' una iniziativa autonoma di Marcucci. Che si è spinto oltre. Zingaretti non ne sapeva nulla. Un conto è coordinarci con Leu e 5 Stelle, un conto è istituzionalizzare la vicenda senza prima un passaggio politico", dicono dal Nazareno.

“Noi vogliamo mantenere e rafforzare l’alleanza con i grillini e Leu. Però le cose vanno fatte per gradi. E sicuramente l’iniziativa di Marcucci va oltre. Davvero non capisco”, dice ad Antonellis un senatore vicino a Zingaretti. Qualcun altro, poi, parla addirittura di fuoco amico: "Non è che qualcuno ha tentato di fare un piacere a Renzi creando problemi a Nicola?”. C'è però anche un'altra ala dei dem, che critica chi continua ad attaccare il Partito democratico: "Solo e sempre la solita ossessione di chi pensa di distruggere il Pd basandosi sulla disinformazione”.

Intanto Nicola Zingaretti non se la passa bene all'interno del Pd anche per un altro motivo: la mancanza di donne tra i ministri espressi dal Pd al momento delle consultazioni con Mario Draghi. Il segretario, in particolare, è finito nel mirino della Conferenza delle donne dem, che ha chiesto la convocazione urgente della Direzione nazionale, lamentando "una caduta di autorevolezza nei rapporti con le associazioni e l'intera società".

