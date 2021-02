Stefano Bolognini, lettera a Beppe Sala: "Sabato il sindaco venga con noi leghisti dentro il campo rom"

24 febbraio 2021 a

a

a

Caro Sindaco,

come avrai sicuramente letto, sabato scorso, con alcuni esponenti della Lega, ho svolto un breve sopralluogo all’interno del campo nomadi di Via Negrotto, alla periferia nord-ovest della città, uno dei cinque autorizzati dal Comune di Milano. Il campo, come ho potuto constatare, è preda del degrado e dell’incuria più totali, con condizioni, oserei dire, quasi disumane ed è stato spesso la base in cui sono stati organizzati reati. Qualche anno fa, qui venne ritrovato addirittura un ‘Kalashnikov’, vera e propria arma da guerra. I cittadini che abitano nella zona hanno paura a uscire di casa. Mentre camminavo all’interno del campo, insieme al Capogruppo della Lega nel Municipio 8 Enrico Salerani e ad alcuni cittadini, almeno una ventina di nomadi ci hanno circondato e ci hanno ripetutamente minacciato. Solo la presenza della Polizia, che ringrazio per la professionalità dimostrata, ha evitato il peggio. All’interno del campo risiedono numerosi bambini che non frequentano la scuola e che, in queste condizioni, non possono vivere un’infanzia serena come meriterebbero. Con il massimo spirito collaborativo, e certo della tua sensibilità, vorrei che anche tu vedessi con i tuoi occhi la situazione e sarei felice se fossi disponibile a venire con me a visitare il campo per cercare di trovare insieme soluzioni per i tanti problemi. Tornerò in Via Negrotto sabato prossimo alle 10:30, spero davvero che vorrai raccogliere il mio invito.



di Stefano Bolognini

Commissario Lega Salvini Premier Milano



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.