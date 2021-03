Rocco Casalino a Oggi è un altro giorno: "Nel Pd ci sono dei cancri da estirpare", esplode il caso

09 marzo 2021 a

Il tour televisivo di Rocco Casalino prosegue a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1. L'ex portavoce di Giuseppe Conte continua a impazzare nella sua nuova veste di prezzemolino, impegnatissimo a promuovere il suo libro, Il Portavoce appunto. E tra i racconti personali, tra un elogio a Conte e l'altro, tra il passato e l'infanzia difficile, c'è ovviamente tempo e modo per parlare di politica. Quella politica in cui Casalino vorrebbe continuare a muoversi, che insomma non vorrebbe abbandonare, tanto da non aver escluso, recentemente, neppure l'ipotesi, un giorno, di candidarsi da qualche parte.

Ma il punto è che dalla Bortone, dalla bocca di Casalino, è uscita una frase terrificante, inaccettabile, che sta facendo moltissimo rumore. Si parlava delle dimissioni di Nicola Zingaretti, del caos che sta travolgendo il Pd, della consueta guerra tra bande, dal congresso e dalle lotte interne per la successione a Zingaretti. E tra un ragionamento e l'altro, Casalino ha detto quanto segue: "Nel Pd ci sono persone straordinarie come Nicola Zingaretti e Dario Franceschini, ma ci sono dei cancri che vanno estirpati". Testuali parole: "Dei cancri che vanno estirpati". Parole che stanno sollevando un polverone sui social e che, per certo, catalizzeranno dure reazioni politiche.

Per inciso, negli ultimi giorni Casalino si è fatto notare anche per quanto mostrato da Massimo Giletti nell'ultima puntata di Non è l'arena. Incalzato da un'inviata del programma di La7, l'ex portavoce si è dileguato senza rispondere ad alcuna domanda. Un minuto di corsa e di silenzio, dribblando ogni tipo di confronto. Non il massimo, per Casalino, che con quanto detto dalla Bortone non fa altro che peggiorare la sua situazione.

