Marta Cartabia, indiscrezioni: Enrico Costa per la riforma della Giustizia? La sfida al M5s

Marta Cartabia accelera i tempi: riforme prima dell'estate. Il neo ministro alla Giustizia non perde tempo e intende partire proprio da dove il sue predecessore ha lasciato. Una sfida ad Alfonso Bonafede e a quei grillini che potrebbero veder sfumare il loro cavallo di battaglia, lo stop alla prescrizione. Tra i "pilastri" sui quali poggerà il lavoro del Guardasigilli infatti c'è la riforma del processo penale. La neo-ministra ribadisce che si ripartirà dai testi già depositati in Parlamento, ma ha chiesto un mese di tempo in più (fino a fine aprile) per presentare nuovi emendamenti. Questi - spiega il Corriere della Sera - saranno il frutto di almeno tre gruppi di studio, uno per ciascuna materia, più forse un quarto per la giustizia tributaria.

D'altronde il nuovo esecutivo di Mario Draghi deve far convergere forze politiche differenti. "Il governo - è il ragionamento che fa la stessa Cartabia - è cambiato, così come la maggioranza che lo sostiene, e ci sono sensibilità diverse da tenere insieme". Una tra tutte il Movimento 5 Stelle, appunto, contro cui Forza Italia ha già promesso barricate. Parte da qui il suo invito ai partner della maggioranza a superare le questioni di principio e di bandiera rispetto alle singole battaglie.

Per questo, ai partiti, Cartabia rivolge un esplicito invito: "Veniamoci incontro tutti perché dobbiamo avere la disponibilità e l'umiltà per comprendere le ragioni dell'altro". Una frecciata ai Cinque Stelle? Chissà. Certo è che un ruolo cruciale all'interno della controversia potrebbe averlo Enrico Costa, il parlamentare di Azione che si è battuto di più contro la legge Bonafede. Al deputato potrebbe essere affidato il ddl e quindi lo sforzo di dare una sintesi alla riforma del processo, compresa la modifica della prescrizione. Nel caso, la nomina di Costa renderebbe ancor più palese, ed aspra, la sfida della Cartabia al M5s. E per il governo sarà una grossissima gatta da pelare: appuntamento, dunque, a "prima dell'estate".

