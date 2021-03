Mario Draghi, la prima crisi dentro la maggioranza? "Tentati di mollare, nessun posto di governo"

13 marzo 2021 a

Giovanni Toti, governatore della Liguria, è poco tenero nei confronti del governo Draghi. Ha cambiato idea su SuperMario: "Con Draghi abbiamo una straordinaria possibilità di fare le riforme che aspettiamo da anni. Partiamo solo dalle cose che servono. Draghi è la massima autorevolezza espressa per rilanciare il Paese", aveva detto a Febbraio. Già due settimane dopo, a metà Febbraio, con le consultazioni e la successiva formazione di governo e con il fatto che per Cambiamo! non c'è stato nessun posto di governo, il giudizio di Toti era già cambiato.

Il fatto di non essere stati mai presi in considerazione, deve aver avuto un suo peso. "Non uno sottosegretariato. Non uno strapuntino. Niente. E dunque quelli di Toti in Parlamento ora, supportano tutte le iniziative di Fdi. Tutte", scrive il Tempo. Toti ha motivato il suo giudizio: "Sono scontento, non vi è stato alcun cambio di passo rispetto a Conte", ha svelato il governatore. "Per chiudere tutto tramite dpcm in effetti bastava il precedente inquilino di Chigi, penserà qualcuno. Si può cambiare giudizio in maniera così repentina di domandano alcuni deputati in Parlamento? Ora, per chi ha scelto 'Cambiamo!' come nome del proprio movimento, il cambiar opinione probabilmente è l'ultimo dei pensieri", precisa sempre il Tempo. Intanto nella formazione politica di Toti è arrivata Maria Rosaria Rossi.

Naufragata l'ipotesi di un partito di "responsabili" a sostegno dell'ex premier, la senatrice ha fatto armi e bagagli e si è rivolta proprio a Giovanni Toti. Da ex forzista come lei, il governatore della Liguria non ha potuto fare altro che accoglierla a braccia aperte con la speranza, almeno questa volta, che sia per sempre. I primi contatti con Toti risalgono a qualche mese fa. È stata la stessa senatrice a farsi avanti "dopo anni e anni con una sola tessera in tasca" e in cerca di una "prospettiva diversa" e in "competizione virtuosa".

