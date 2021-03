Lega, il sondaggio riservato: bene Salvini, balzo di Forza Italia. Lieve flessione per Fratelli d'Italia: le cifre

15 marzo 2021 a

Come ogni settimana, sono emersi alcuni dati del sondaggio settimanale commissionato dalla Lega alla società di Enzo Risso. Rispetto a una settimana fa, il centrodestra si è confermato in netto vantaggio sul centrosinistra e in particolare sulla potenziale alleanza composta da Pd e Movimento 5 Stelle, scesa al 33 per cento complessivo contro il 50,1 per cento del centrodestra.

Il partito di Matteo Salvini rimane ovviamente quello con il più alto numero di consensi, che si traduce in una percentuale del 24,8: si conferma il trend di leggera crescita, anche se la variazione (+0,1) è minima rispetto alla scorsa settimana. È invece più importante - sempre in positivo - quella che riguarda Forza Italia, con il partito di Silvio Berlusconi che è avanzato dello 0,6: è rilevato all’8,9 per cento, non lontano dalla doppia cifra.

Chi invece ha perso un po’ di terreno è Giorgia Meloni, ma rientra nell’ordine delle cose dopo mesi di crescita impetuosa: Fdi è passato dal 18 per cento della scorsa settimana al 16,4 attuale, allontanandosi un po’ dal Pd che però è in crisi profonda e non riesce più a riprendersi. Neanche il cambio di guardia alla segreteria, con Enrico Letta che ha rimpiazzato Nicola Zingaretti, ha risollevato i dem nei sondaggi, essendo dati al 18,1 per cento (-0,1). Invece il M5s è inchiodato sempre al 14,9 per cento.

