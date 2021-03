Mara Carfagna lascia Forza Italia? Indiscreto-Dagospia: "Non abboccate, chi ha messo in giro queste voci"

16 marzo 2021 a

“Non abboccate alle voci sull’uscita di Mara Carfagna da Forza Italia”. È questo il flash pubblicato da Dagospia, che ha smentito fermamente le indiscrezioni pubblicate nell’edizione odierna del Fatto Quotidiano, secondo cui la ministra - che è una dei volti storici del partito di Silvio Berlusconi - sarebbe in procinto di lasciare Fi. Si parla di un avvicinamento a Cambiamo di Giovanni Toti, ma per il sito di Roberto D’Agostino non c’è nulla di vero.

“Sono veleni dovuti alla guerra interna al partito e messi in circolo dai pretoriani dell’ala Ronzulli-Ghedini-Tajani”, ha precisato Dagospia. Quel che è certo è che l’avvento di Mario Draghi al governo sta terremotando un po’ tutti i partiti: gli effetti più evidenti è possibile notarli su quelli di centrosinistra, con Pd e M5s in crisi profonda, ma anche Leu e Italia Viva non stanno messi meglio, mentre all’interno di Più Europa si è addirittura verificato l’addio di Emma Bonino.

Il centrodestra invece resiste, anche se dalle parti di Forza Italia la situazione non sembra essere delle migliori: secondo le indiscrezioni del Fatto qualcuno starebbe provando a mettere i bastoni fra le ruote alla Carfagna e ai suoi fedelissimi per quanto riguarda le elezioni comunali a Napoli e la gestione del partito proprio in Campania. Ma Dagospia ha smentito che la big di Fi sia in procinto di lasciare il partito.

