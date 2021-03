Indulto, Giorgia Meloni attacca: "Immigrati che delinquono scontino la pena nella loro terra d'origine"

17 marzo 2021 a

Torna a farsi sentire, Giorgia Meloni. In modo netto, deciso. Lo fa su Twitter, con una serie di interventi con i quali la leader di Fratelli d'Italia fa il punto sulla situazione politica. In primis, un commento sulla decisione di Mario Draghi di rivoluzionare il Comitato tecnico scientifico, sia nell'organizzazione sia nei ruoli chiave: il diktat del premier è che, da ora in avanti, si parli con una voce unica.

E la Meloni commenta: "Bene il cambio del Cts con il coinvolgimento di esperti in materie attinenti il contrasto alla pandemia. Cambio che certifica l’inadeguatezza del Cts che ha gestito crisi finora", rimarca. Ma a stretto giro di posta, la leader di FdI aggiunge: "Chiediamo anche un coinvolgimento dei rappresentanti del tessuto produttivo". Insomma, la sola parola non sia quella degli scienziati, ma anche di chi, a causa delle chiusure decise per il contenimento della pandemia da coronavirus, non riesce più ad arrivare a fine mese.

Dunque, un affondo per quel che riguarda un tema molto dibattuto in questi giorni, quello del sovraffollamento delle carceri. La Meloni, infatti, anticipa quella che potrebbe prospettarsi come risposta: l'indulto, una sorta di libera-tutti. L'ennesimo. "Una risposta concreta al sovraffollamento delle carceri non è l'indulto, ma impegnare il Governo a stipulare accordi internazionali necessari al rimpatrio dei detenuti stranieri", sottolinea la leader Fdi. "Chi non è cittadino italiano e delinque nel nostro Paese deve scontare la pena nella terra d'origine", sottolinea.

Infine, la Meloni coglie la ricorrenza del 17 marzo, anniversario dell'Unità d'Italia, per un messaggio pieno di orgoglio tricolore: "L’Italia è coraggio, amore, speranza. È storia, arte, cultura, è quella terra meravigliosa che ha sempre dimostrato le sue potenzialità e il suo valore. Una Patria da onorare e un’identità da difendere. Ieri, oggi, domani, viva l’Italia, viva gli italiani", conclude la Meloni su Twitter, con immancabile bandiera tricolore.

