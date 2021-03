Fratelli d'Italia, flash-mob davanti alle prefetture: "Festa del papà, non di genitore 2"

19 marzo 2021 a

a

a

Oggi Fratelli d’Italia in occasione della Festa del papà ha organizzato dei flah mob davanti alle Prefetture di molte regioni italiane. Durante l’iniziativa i militanti e i simpatizzanti del partito hanno esposto dei cartelli con la scritta: “Papà non genitore 2”, per ribadire la contrarietà alla definizione di genitore 1 o 2 al posto di quella di padre e madre. Il Governo Conte stava dando seguito alla sostituzione della dicitura “genitori” a quella di padre e madre nella carta d’identità elettronica, del tutto in continuità con un’ideologia arcobaleno che vorrebbe snaturare il ruolo del padre e della madre minandoli quali perno della famiglia naturale. Fratelli d’Italia sta incalzando il nuovo Governo per un atto di discontinuità con quello precedente che ci sembra doveroso. Così una nota di Fratelli d’Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.