Marco Rizzo delira su La7: "Blocco geopolitico". Pierpaolo Sileri lo ridicolizza: "Uno che passa per...", che massacro

19 marzo 2021 a

a

a

Attacca il governo Draghi ma anche quello precedente e pure Pierpaolo Sileri. Marco Rizzo, del Partito comunista, ospite oggi 19 marzo a Coffee Break su La7, dice che "né il governo precedente né questo hanno rafforzato la sanità pubblica" e "sui vaccini non possiamo non vedere cosa è successo. Su AstraZeneca", sbotta Rizzo, "dopo questo blocco la gente non si vuole più vaccinare". E questa "è stata una scelta politica. C'è stata ubbidienza all'Unione europea e alla Germania". "Andate a chiedere a un qualunque medico", dice, "c'è una guerra dei vaccini in corso, altroché". Come sullo Sputnik che ha superato tutti i test di controllo. "Ma dato che lo Sputnik è russo", affonda Rizzo, "non si può dare".

Video su questo argomento "Italia impreparata alla pandemia". L'affondo di Sileri: "Non c'è mai stato un piano"

Il comunista parla poi di "farsa dei vaccini tra blocchi geopolitici". "Allora ditelo che è più importante stare dentro in un blocco politico che salvare vite umane". Quindi Rizzo smonta il sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri: "Sembra che non sia al governo. E' sempre in tv a spiegare le cose, sembra uno che passa per caso. Le persone devono essere molto arrabbiate. E non capirlo è da dilettanti", conclude senza mezzi termini.

"Cosa succederà se sarà scoperto il nesso". Astrazeneca e decessi, pronti a tutto: Sileri a Libero, la verità sul vaccino

In una intervista a Libero, Sileri aveva chiarito su AstraZeneca: "Il vaccino è sicuro ed efficace. Molto efficace. Le diverse sospensioni sono a scopo precauzionale come avviene quando la farmacovigilanza funziona. Chiaro che i casi osservati devono essere investigati bene per stabilire se oltre al nesso temporale ci sia anche un nesso causale. Pur tuttavia mutuando la vasta esperienza inglese non sembra esserci un rischio di complicanze severe o morte da vaccinazione significativo". E ancora: "Bisogna però rimuovere ogni possibile dubbio e dare risposte chiare. Farmacovigilanza significa anche questo. Risposte. Risposte che dopo un uso così vasto (numericamente) saranno veloci e chiare". La risposta è arrivata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.