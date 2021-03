Giorgia Meloni e il clandestino con il Covid "nigeriano": "Ecco i risultati della furia immigrazionista della sinistra"

23 marzo 2021 a

a

a

“La misura è colma”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni in relazione alle ultime allarmanti notizie che arrivano dal centro di accoglienza di Messina, dove è stata registrata una nuova fuga dal valore sanitario non indifferente. “Si tratta di un immigrato clandestino risultato positivo alla variante nigeriana - ha sottolineato la leader di Fratelli d’Italia - una nuova forma di Covid che sarebbe insensibile al vaccino e della quale si sa ancora poco o nulla”. La Meloni ha poi spiegato perché tale notizia desta preoccupazione in lei e in tante persone: “Mentre gli italiani sono costretti a subire continue misure restrittive, i clandestini sembrano eludere con facilità qualsiasi forma di controllo”.

"Mentre tacciono tutti, Mattarella compreso". Meloni a valanga, "questione di democrazia": la poltronissima che spetta a Fratelli d'Italia

Da qui la richiesta di “immediate spiegazioni” al governo presieduto da Mario Draghi e sostenuto anche dagli alleati di Fdi, ovvero dalla Lega e da Forza Italia: “Non vanificheremo gli sforzi fin qui fatti per colpa della furia immigrazionista della sinistra. Fdi continua a denunciare questa enorme contraddizione a danno dei cittadini”. Nel caso specifico del centro di accoglienza di Messina, la fuga sarebbe stata tentata da un 16enne assieme a un amico.

"Possibile?". Giorgia Meloni, roba mai vista in questo servizio di Striscia: spaccio e guerriglia urbana, Brumotti rischia sempre di più

Subito è scattato l’allarme e sono state avviate le ricerche, legate non solo a motivi di ordine pubblico ma anche e soprattutto a quelli di carattere sanitario visto il momento molto delicato che sta vivendo l’Italia a causa della terza ondata del Covid. Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il 16enne piuttosto in fretta: il ragazzo era andato in giro ignaro di essere positivo alla nuova e pericolosissima variante, che finora era stata individuata solo a Napoli e Brescia.

"Letta rianima il Pd". Mentana, botto improvviso nei sondaggi: ma la Lega è lontana (e la Meloni...)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.