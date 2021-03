Matteo Renzi, nuovo viaggio in Medio Oriente: beccato al Gp di Formula 1. Polemiche social: "Noi in quarantena, lui a divertirsi"

28 marzo 2021 a

a

a

Matteo Renzi non si smentisce e continua a far parlare di sé. Il leader di Italia viva aveva già anticipato nei giorni scorsi che avrebbe fatto altri viaggi all’estero, ma nessuno si aspettava di vederlo oggi nei Paddoch del Gran Premio di Formula 1 in Bahrain. Come riporta Repubblica, il senatore di Rignano è apparso nelle inquadrature della diretta spiazzando tutti. Al centro delle polemiche, tra l’altro, Renzi ci era finito già qualche tempo fa per via delle sue due visite in Arabia Saudita e a Dubai, negli Emirati Arabi.

La Meloni nella tenaglia di Pd e 5 Stelle. Supermedia sondaggi, l'effetto Draghi? Il governo fa bene solo a Conte e Letta

Adesso il leader di Italia Viva è volato nel piccolo Paese medio-orientale per assistere all’apertura della nuova stagione di Formula 1. E sui social, neanche a dirlo, è scoppiata una nuova polemica. Soprattutto per via delle numerose restrizioni che costringono milioni di italiani a restare chiusi in casa.

"Adesso Lilli Gruber che fa?". Pagliacciata di Scanzi dalla Berlinguer, Aldo Grasso a valanga: una farsa a Otto e Mezzo?

In molti su Twitter e Facebook si sono lamentati e si sono domandati come abbia fatto Renzi a volare in Bahrain senza problemi. Qualcuno si è chiesto addirittura cosa abbia scritto sull’autocertificazione per giustificare lo spostamento. Altri utenti, invece, si sono chiesti se il leader di Iv abbia ricevuto un invito per andare a vedere la gara e soprattutto se gli è stato pagato l’alloggio in albergo. Le stesse polemiche erano nate per il viaggio precedente del senatore in Arabia Saudita. Lì Renzi aveva partecipato a un incontro, tutto spesato, con il principe saudita Bin Salman.

Come gode Berlusconi, chi scarica Matteo Renzi per Forza Italia: l'ultimo colpaccio, è guerra politica?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.