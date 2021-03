Danilo Toninelli contro Matteo Renzi in Bahrain: "Italiani chiusi in casa e lui in giro con il suo jet privato"

30 marzo 2021 a

a

a

Il viaggio in Bahrain di Matteo Renzi ha scatenato Danilo Toninelli. "Mentre ai cittadini italiani viene chiesto di stare a casa per il Covid - ha cinguettato il senatore del Movimento 5 Stelle alla notizia dell'ennesimo volo del leader di Italia Viva negli Emirati Arabi. -, Renzi se ne va in giro per il mondo col jet privato (di chi non si sa) a trovare i suoi amici sceicchi e presidenti, incurante dei loro problemi con i diritti umani, per tenere conferenze (pagate quanto?), godersi dalla tribuna d'onore il gran premio di Formula 1 e - come emergerebbe dalle indiscrezioni di stampa - anche per curare affari".

Video su questo argomento "Sì, ha ragione Salvini". Godetevi il crollo di Toninelli: abbassa sguardo e voce, poi l'impensabile | Video

Dopo la conferenza con Mohammad bin Salman e l'aver considerato l'Arabia Saudita la "culla del rinascimento", ecco che l'ex premier è tornato a far parlare di sè. Complice una pizzicata. Durante il Gran Premio Renzi è stato beccato dalle telecamere nei Paddoch della Formula 1. In molti, come Toninelli, si sono chiesti se il senatore di Rignano avesse o meno violato la zona rossa. Presto detto. A mettere le cose in chiaro ci ha pensato il suo ufficio stampa che ha scritto: "Matteo Renzi fa sapere che è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula a fare il suo lavoro per intervenire sul Family Act. Inutile dire che i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente".

E infatti secondo Il Corriere della Sera il leader di Italia Viva, vista la sconfitta politica, starebbe allargando i propri orizzonti. In sostanza Renzi starebbe pensando al dopo, a cosa fare "da grande". Anche su questo Toninelli ha qualcosa da ridire: "Se Renzi ha deciso di sfruttare la sua rete di conoscenze personali costruita quando era premier per proprio tornaconto abbia la decenza di lasciare la politica e la sua carica di parlamentare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.