Sicilia e morti per coronavirus "spalmati", Nello Musumeci: "Terrò l'interim alla Salute fin quando servirà"

Altro che dimissioni. Nello Musumeci, governatore della Regione Sicilia, ha annunciato che terrà l'interim alla Sanità. La giunta è rimasta travolta dallo scandalo dell'assessore Rezza. che si è dimesso per i presunti dati falsi sui positivi e i morti per Covid nell'isola (le persone intercettate nell'inchiesta parlavano di "spalmare" i dati si più giorni per non rischiare che la Sicilia finisse in zona rossa a causa dei suoi numeri). e la sinistra chiedeva un passo indietro dello stesso Musumeci, che invece resiste, pur accettando le dimissioni dell'indagato Rezza. "Terrò l'interim alla Sanità fin quando lo riterrò opportuno. Andremo avanti senza tregua".



