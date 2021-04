Sondaggio Tecnè, Giorgia Meloni mai così vicina al Pd: le cifre, sorpasso imminente

06 aprile 2021 a

Il sondaggio Tecnè fa scattare un piccolo campanello d’allarme in casa Lega, dato che il partito di Matteo Salvini viene rilevato come l’unico in perdita rispetto all’ultima rilevazione. Premesso che il partito più grande d’Italia rimane sempre e comunque quello degli astenuti/indecisi, che rappresentano il 42,9 per cento del campione preso in considerazione, la Lega è la prima forza politica ma in calo di 0,6 punti: è attestata al 22,6 per cento. La distanza che la separa dagli altri partiti è comunque importante.

Il Pd è infatti lontano dal 20 per cento: neanche l’arrivo di Enrico Letta sta riuscendo a risollevare per davvero i dem nei sondaggi, nonostante il +0,2 di questa settimana che permette loro di risalire al 18,5 per cento. Alle loro spalle sta arrivando Giorgia Meloni, che ormai sente aria di sorpasso: Fdi è infatti rilevato al 18 per cento, +0,2 rispetto all’ultima rilevazione. Discreto risultato anche per il M5s che, in attesa di affidarsi totalmente a Giuseppe Conte in qualità di nuovo capo politico, è risalito al 16,3 per cento (+0,3).

Inoltre il sondaggio Tecnè si differenzia da tutti gli altri perché dà Silvio Berlusconi molto più alto di tutte le rilevazioni condotte dagli altri istituti: Forza Italia è infatti attestata al 10,1 per cento, un’ottima cifra seppur in calo dello 0,2 rispetto alla scorsa settimana. Nelle retrovie, invece, Azione è inchiodato al 3 per cento e Italia Viva addirittura al 2,1.

