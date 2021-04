Giuseppe Conte, altro che svolta: mille euro a grillino? In quanti pronti a mollare il M5s

10 aprile 2021 a

Dopo il possibile strappo con Rousseau, con conseguenze legali, per il M5s non c'è pace. C'è la possibilità c che altri parlamentari lascino il Movimento. Si parla di trenta-quaranta parlamentari sul piede di guerra per le incertezze sul loro percorso politico e su quello del M5S. L'assemblea dei deputati pentastellati è stata informata da Vito Crimi che ha lanciato la rendicontazione forfettaria obbligatoria per tutti a partire dalle spese del mese di aprile: "1.500 per la restituzione alla collettività e 1.000 euro al mese per il Movimento", ha rivelato il capo politico dei grillini.

"Due settimane fa è stato aperto un conto corrente bancario a nome del M5S. L'obiettivo è dare al Movimento quella capacità economica che gli consenta di sostenere direttamente le spese per la piattaforma tecnologica, per la formazione, di dotarsi di uno strumento di comunicazione proprio, una segreteria organizzativa che si occupi di gestire non solo gli iscritti ma anche le relazioni con i comuni, le comunicazioni interne, coordinare la formazione delle liste per le amministrative", ha sempre spiegato Crimi.

Ma la parole di Crimi, scrive il Corriere della Sera, "non hanno convinto una buona fetta dei deputati. Le inquietudini in seno al gruppo stanno montando. Il silenzio di Giuseppe Conte sta facendo da volano a malumori che rischiano di portare a nuovi strappi. Diverse decine di deputati e senatori meditano l'addio". E c'è già chi lo rende pubblico: "A che servono i mille euro? Per quale progetto? Chi mi assicura che io ne farò parte?", si chiede un deputato. "A scatola chiusa non accetto nulla. Sia Conte a comunicarci queste cose, con la nuova organizzazione", spiega invece, Filippo Gallinella. E c'è anche chi ipotizza "azioni concrete" nei prossimi giorni. E con questa situazione politica non proprio rosea, l'ex premier Conte si appresta a parlare ai parlamentari nel week-end in corso.

