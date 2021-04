Stasera Italia, Giorgia Meloni contro Beppe Grillo: "Quattro ragazzi in mutande? Ecco la differenza tra me e lui"

19 aprile 2021 a

a

a



Ospite d'onore di Barbara Palombelli a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, ecco Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, partito dato pochi minuti prima da Enrico Mentana nel sondaggio proposto sul TgLa7 al suo "massimo storico", come ha detto il direttore, ovvero il 18 per cento. Ma a Stasera Italia non si parla di sondaggi, bensì di attualità e di politica. Per esempio di Beppe Grillo, e della violenta difesa del figlio dalle accuse di violenza sessuale. Dunque di riaperture, il tutto dopo che nel pomeriggio la Meloni ha incontrato Draghi per un faccia a faccia su pandemia e utilizzo dei denari del Recovery Fund.

Video su questo argomento Riaperture? "Ma se le regole sono più rigide di prima". Meloni a valanga contro il governo

Si parte dal caso-Beppe Grillo, sul quale la Meloni picchia duro: "Mi ha colpito devo dire il modo in cui Grillo ha minimizzato su un tema pesante, come quello che è la vicenda della presunta violenza sessuale. Quattro ragazzi in mutande? Sono frasi forti - ha rimarcato la leader di Fdi -. La vicenda è molto complessa, sono madre: su queste cose è molto difficile, lo capisco. Ma a differenza di Grillo e del suo partito non faccio politica su questa cosa qui. A differenza di Grillo, del suo partito e di tutti quelli che tirano palate di insulti e sentenzi senza un minimo di garanzie costituzionali verso i loro avversari politici solo per farci su voti facili", ha concluso la Meloni, per poi bollare il piano-riaperture del governo come "una follia assoluta".

"Una grande donna, per me un onore". Clamoroso: chi molla Italia Viva per la Meloni: per Renzi un colpo mortale

Dunque, sulle riaperture: "Penso non sia rischioso riaprire perché la questione è malposta. Un governo serio darebbe protocolli stringenti e direbbe quali sono le norme comportamentali per impedire la diffusione del virus. Ma dopo più di un anno di pandemia, lo ho detto anche a Mario Draghi, io ritengo che non sia nelle prerogative del governo di una nazione democratica stabilire se e quando i cittadini possono uscire di casa, se e quando i cittadini possono alzare le saracinesche della loro attività", ha concluso Giorgia Meloni.

Retroscena: il jolly della Bongiorno per far processare anche Di Maio e Conte. Per Draghi un enorme problema: lo scenario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.