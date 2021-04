Gabriele Albertini, i milanesi scommettono su di lui: nascono i comitati per averlo sindaco

25 aprile 2021 a

a

a

I milanesi scommettono su Gabriele Albertini candidato del centrodestra per battere Beppe Sala alle amministrative di ottobre. Dopo la preghiera laica rivolta dal direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, all’ex primo cittadino affinché sciolga la riserva e accetti l’investitura, e le sollecitazioni di Pino Farinotti sulle pagine milanesi del quotidiano, in città iniziano a crescere i comitati per «Albertini sindaco». Ed è allo studio anche una raccolta di firme per sostenere la sua corsa per Palazzo Marino.

Video su questo argomento Ecco la ricetta per battere Beppe Sala: "Come vincere il degrado", Gabriele Albertini in campo per Milano?

Il fronte è destinato ad allargarsi ulteriormente, considerando il solido rapporto del manager prestato alla politica con la città, stanca di un’amministrazione di centrosinistra non più sintonia con i bisogni dei milanesi. A sostenere uno dei comitati elettorali pro Albertini, destinato a fare da guida a tutti quelli che arriveranno, sono già scesi in campo personaggi come Francesco Alberoni e Alfredo Ambrosetti, Ivan Rizzi (titolare di una Scuola di politica), e lo stesso Pino Farinotti, firma nota ai lettori di Libero e a quanti frequentano il mondo del cinema dello spettacolo.

"Rientra a Palazzo Marino e dagli una ripulita". La preghiera di Feltri ad Albertini: "Perché ti devi candidare"

Sul piano squisitamente politico la partita, ora, è tutta nelle mani dei leader del centrodestra. In particolare di Fratelli d’Italia, visto che Lega e Forza Italia hanno già espresso il loro gradimento per la scelta di Albertini. Il vertice della coalizione dovrebbe avvenire la prossima settimana e partirà dall’analisi del sondaggio commissionato da Silvio Berlusconi, per capire il peso di Albertini. I numeri dicono che l’ex primo cittadino è in grado di competere con Sala.

"Guarda che caso". Albertini candidato per il centrodestra, sospetto sulle toghe: dopo 4 anni, si riapre l'inchiesta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.