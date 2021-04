Salvini, il leghisti vicini a Giorgetti lo frenano sulla mozione di sfiducia a Speranza: "Se lo facciamo, dobbiamo uscire dal governo"

27 aprile 2021 a

a

a

Si avvicina l'appuntamento a Palazzo Madama, quando - mercoledì 26 aprile - il Senato sarà chiamato a votare la mozione di sfiducia contro Roberto Speranza presentata da Giorgia Meloni. Che la gestione dell'emergenza coronavirus del ministro della Salute non piaccia neppure a Matteo Salvini è cosa ormai certa. Eppure il leader della Lega, ora al governo, preferisce andarci con i piedi di piombo. "Le mozioni di sfiducia rafforzano chi le subisce. Invito le altre forze di centrodestra a chiedere, d`intesa con Renzi, la commissione d`inchiesta sulla pandemia che ci aiuterà a far luce sulle responsabilità, comprese quelle di Speranza. Su questa i numeri ci sono", aveva detto qualche giorno fa. Ma ora c'è la resa dei conti e i tempi stringono.

Cancellato Roberto Speranza, tam-tam da Palazzo Chigi: trionfo di Salvini sul coprifuoco, la data scelta da Draghi

Per questo Il Fatto Quotidiano parla di un leader "pressato tra chi, i salviniani duri e puri, gli chiedeva di "dare un altro colpo" all'esecutivo e chi, i governisti à la Giorgetti, arrivavano a supplicarlo". Cosa? Semplice: "Se votiamo con la Meloni ci pieghiamo a lei e dobbiamo uscire dal governo". Un monito che non può lasciare inermi. Il rischio infatti è che il premier Mario Draghi, dopo la richiesta di non ostacolare l'esecutivo, possa perdere la pazienza.

"Mario Draghi può saltare". Boatos a Palazzo, salta il piano del premier: il drammatico finale della sua parabola politica

Dall'altra parte però Fratelli d'Italia cerca di convincere l'alleato: "Vediamo chi sosterrà l'odg contro una misura inutile e liberticida" diceva la leader di FdI. E ancora, il capogruppo Francesco Lollobrigida: "Ho firmato la petizione leghista, loro votino il nostro odg". A meno di sorprese - si legge ancora - niente fiducia a Speranza ché in quel caso "diventerebbe un ministro della Lega". Per questo Affaritaliani.it ipotizzava che il Carroccio durante il voto potesse uscire dall'Aula. Una scelta che salverebbe capra e cavoli.

Video su questo argomento Giancarlo Giorgetti e il ministro libico degli Affari esteri: le immagini del faccia a faccia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.