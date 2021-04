Mario Draghi costretto a intervenire in Rai: "Cosa sta provando a fare Enrico Letta", un caso politico per questa donna

30 aprile 2021 a

Enrico Letta sta rischiando di scivolare su una grossa buccia di banana chiamata Rai. Il segretario del Partito Democratico si sarebbe messo in testa di volere a tutti i costi Tinny Andreatta - figlia del suo “maestro” Beniamino e sorella del grande amico e consigliere Filippo - in qualità di amministratore delegato di viale Mazzini. Ma secondo le fonti di Tpi, la Commissione di Vigilanza Rai sarebbe pronta ad “alzare le barricate” qualora dovesse essere nominata la Andreatta: ciò significherebbe che verrebbe bypassata la clausola che impedisce il ritorno in Rai dopo la parentesi con Netflix.

Tale clausola è stata approvata da poco proprio dalla Commissione parlamentare di Vigilanza, che aveva votato all’unanimità a favore della clausola di non concorrenza, da rispettare sia in uscita che in entrata. Per questo Andreatta non avrebbe possibilità di tornare a viale Mazzini, ma questo a Letta non sembra interessare particolarmente. Però a frenarlo potrebbe pensarci Mario Draghi in persona: stando alle fonti di Tpi, definite vicinissime al dossier, il presidente del consiglio non sarebbe disponibile a consentire una forzatura del genere.

Ciò non toglie che a viale Mazzini è sorto un problema, e pure bello grosso, perché Letta sembra essersi impuntato. E questo altro non è che l’inizio, dato che in Rai si continua a discutere anche del ruolo di direttore generale, che potrebbe essere addirittura sdoppiato: uno sarebbe Roberto Sergio (attuale guida di Rai Radio) e l’altro Marcello Ciannamea, che si occuperebbe della direzione editoriale.

