Primo Maggio, Fedez sfida i vertici Rai: "Ecco le mostruosità dei leghisti contro gli omosessuali", un terremoto politico

Il monologo di Fedez al concertone del Primo Maggio era l’evento più atteso del giorno e non ha deluso, in un senso e nell’altro. Il cantante ha ovviamente fatto esaltare i sostenitori del ddl Zan, ma al tempo stesso ha messo alla berlina la Lega e tutti i suoi esponenti, che saranno giustamente furiosi per quanto avvenuto sul palco. D’altronde il Carroccio aveva già fiutato il pericolo nelle ore precedenti all’intervento di Fedez, invitandolo a non sfruttare il concertone per fare politica contro i leghisti e a favore del ddl Zan.

E invece il rapper è andato fino in fondo, assumendosi tutte le responsabilità del caso e facendo nomi e cognomi di parlamentari, consiglieri ed esponenti politici vari della Lega che nel corso del tempo si sono espressi in maniera verbalmente molto pesante contro gli omosessuali. “Ho dovuto lottare un po’ tanto ma alla fine mi hanno dato il permesso - ha esordito Fedez - mi assumo tutte le responsabilità, sappiate però che il contenuto di questo intervento è stato definito dalla vice-direttrice di Rai3 come inopportuno”.

Dopo aver elencato quelle che ha definito le “mostruosità dei leghisti contro gli omosessuali”, Fedez ha affondato il colpo: “Secondo Ostellari il Senato non ha avuto tempo per il ddl Zan perché impegnato in cose più importanti, come discutere del bilinguismo dei poliziotti di Bolzano e del diritto al vitalizio di Formigoni. Tutte cose che per i leghisti sono più importanti di persone discriminate per il loro orientamento sessuale, fino alla violenza fisica”. Si attende la replica della Lega, che sicuramente non tarderà ad arrivare.

