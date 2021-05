Giorgia Meloni, "ottima sintonia con Mario Draghi": indiscreto-Bisignani, perché il premier "ascolta solo lei"

04 maggio 2021 a

Luigi Bisignani ha concesso un’intervista a tutto campo ad Alberto Maggi per affaritaliani.it. L’ex faccendiere non ha espresso un giudizio particolarmente positivo sul governo presieduto da Mario Draghi: “Sinceramente non vedo una grande differenza” rispetto all’ultimo esecutivo guidato da Giuseppe Conte, che è caduto circa tre mesi fa. Poi Bisignani ha sorpreso tutti con alcune dichiarazioni su Giorgia Meloni, che a suo dire sarebbe la leader di partito più ascoltata dal presidente del Consiglio.

Il motivo è da ricercare nel fatto che “la presidente di Fratelli d’Italia, stando all’opposizione, è quella che dice le cose più ragionevoli. C’è una sorta di telefono senza fili con Draghi, un’ottima sintonia. E poi Guido Crosetto nel panorama politico è sicuramente il più intelligente, anche perché disincantato”. L’ex fondatore di Fdi è uno dei consiglieri della Meloni ed è ormai esterno ai luoghi di potere: “Ha quell’esperienza giusta per dare consigli precisi sia al governo sia all’opposizione”.

Poi Bisignani si è espresso anche sul tema delle riaperture, che a metà maggio verrà affrontato nuovamente: a seconda dei dati dovrebbe essere modificato l’orario del coprifuoco, attualmente ancora in vigore dalle 22 alle 5 del mattino. Quale linea prevarrà, quella della Lega di Matteo Salvini o del ministro Speranza, spalleggiato dal Pd di Letta? “Dipende da come vanno i contagi - è stata la risposta di Bisignani - ma oggi come oggi direi quella di Salvini”.

