Giorgia Meloni, i sondaggi riservati del Pd: "L'unica che lo batte di sicuro", tsunami Fratelli d'Italia

Qualche mese fa si parlava di sondaggi segreti nei quali l'attuale presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Pd concorreva per le comunali di Roma, Nicola Zingaretti. Era l'ottobre del 2020, ricorda il Tempo, e il tesoriere Walter Verini ne pagò le fatture anche se tutti ne negarono l'esistenza. In realtà, sembra pure che ne siano stati commissionati altri. E tutte le rilevazioni concordano su un dato. Zingaretti è un ottimo candidato, che avrebbe un largo consenso tra gli elettori della Capitale, qualora si candidasse. Perché quindi, si chiede il giornale diretto da Franco Bechis, non uscire allo scoperto? La risposta è semplice: il Partito democratico vuole prima aspettare di sapere chi sarà il vero candidato del centrodestra.

In quei sondaggi segreti, infatti, il presidente della Regione veniva superato da una sola candidata: Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Non essendo ancora uscito il nome per il centrodestra alle amministrative, il Pd è in fibrillazione e teme brutte sorprese tanto che sembra stia continuando a contattre i giornalisti dell'area di centrodestra per avere qualche indiscrezione. Enrico Letta conta molto sulla vittoria a Roma, per questo il Partito democratico non può permettersi di perdere. Se dovesse prendere una cantonata, comincerebbe a scricchiolare anche la sua segreteria.

Intanto Zingaretti continua a negare di voler correre per la Capitale. "Io mi occupo tutti i giorni della mia città, sulla candidatura a sindaco il centrosinistra ha scelto le primarie, ci sono delle candidature valide. Ora la cosa principale è andare avanti e concludere la campagna vaccinale" ha detto oggi 5 maggio in diretta da Luisella Costamanga ad Agorà su Rai3. "Credo che chiunque sarà il candidato del centrosinistra, correrà in alternativa all'attuale sindaca, Virginia Raggi, perché su questi cinque anni c'è un giudizio non positivo".

