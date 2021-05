Roma, "l'era glaciale è finita". Rumors su Salvini e Meloni, patto per la Capitale: il nome da schierare contro la sinistra

10 maggio 2021 a

Il centrodestra deve ancora trovare la quadra per il candidato sindaco di Roma. Lega e Forza Italia vorrebbero Guido Bertolaso, mentre Fratelli d'Italia ha molto dubbi sulla corsa dell'ex numero uno della Protezione civile. Così quando mercoledì 12 maggio i rappresentanti degli enti locali della coalizione riapriranno il dibattito sulle amministrative, si vaglieranno i nomi di altri candidati. Riporta il Messaggero in un retroscena che l'elenco al momento è vuoto. L'idea era quella di un nome nuovo che però al momento non c'è. Si era sondata infatti la candidatura di Giovanni Malagò, numero uno del Coni, e di Cattaneo, vicepresidente di Italo-Ntv. Ma nulla. Poi si è fatto il nome di un politico, Fabio Rampelli di FdI ma l'opzione più gettonata è quella di una figura civica. Del resto Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, dopo la rinuncia di Nicola Zingaretti, sono convinti che ci siano ottime possibilità di vincere.

Il totonomi è appena cominciato e probabilmente si arriverà a una decisione a luglio. L'aspetto positivo è che il leader della Lega e la presidente di FdI hanno ricominciato a dialogare. Ieri 9 maggio Salvini ha scritto su twitter: "Auguri Giorgia, sia per la festa della mamma che per il successo del tuo libro". E la Meloni ha subito risposto, sempre via social: "Grazie Matteo! Presto daremo insieme all'Italia il Governo che merita. Con buona pace di chi ci vorrebbe divisi".

Secondo Ignazio La Russa che parteciperà mercoledì alla riunione, si sta aprendo una nuova fase: "Il film l'Era glaciale è finito, si va verso il disgelo ma è chiaro che l'incontro in settimana dovrà essere seguito da un vertice tra i leader". "Vince la linea Meloni", rilancia Delmastro. "Si troverà una soluzione", fanno sapere dalla Lega. Non si parlerà solo di amministrative, ma anche della questione Copasir, delle Partecipate e del nuovo Cda Rai.

