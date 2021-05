Coprifuoco, retroscena su Roberto Speranza: "Serve buonsenso". Il sospetto: il ministro ignora i dati?

11 maggio 2021 a

I dati sulla pandemia continuano a migliorare. Numeri che continuano a scendere rispetto alle ultime settimane con la conferma del miglioramento degli ospedale in Italia. Ma restrizioni e norme, che limitano la libertà personale per evitare una risalita dei contagi, continuano ad esserci. Le vuole soprattutto Roberto Speranza, definito dal Giornale, capo del fronte rigorista. Per il ministro della Salute "occorre ancora una grande dose di buonsenso e di prudenza".

Sempre il Giornale fa notare che è già stato difficile convincere quel fronte a dare il via alle prime riaperture dal 26 aprile e sarà ugualmente difficile riuscire ad ottenere un allentamento del coprifuoco come chiedono gli italiani e anche molti all'interno dello stesso governo Draghi. Obiettivo che sembrava vicino, ma che adesso non sembra lo sia così tanto. L'idea è quello di allungare il coprifuoco almeno per una altra settimana. Il prossimo monitoraggio di venerdì 14 maggio non dovrebbe decidere nulla. Sarà quello del 21 maggio, probabilmente, a decidere lo spostamento del "tutti a casa" alle 23 se non alle 24. Uno slittamento, nemmeno a dirlo, fortemente voluto da Speranza.

Si vuole valutare gli effetti delle riaperture di fine aprile. "Se dovesse passare la linea rigorista, il prolungamento del coprifuoco dalle 22 a mezzanotte potrebbe entrare in vigore dal 24 maggio e non più dal 17", precisa quindi il Giornale. La maggioranza però spinge per un allentamento grazie soprattutto al buon andamento della campagna di vaccinazione. Le Regioni inoltre stanno pensando di anticipare alcune riaperture. Nei prossimi giorni inoltre si riunirà la cabina di regia, con il premier Mario Draghi, per discutere di eventuali allentamenti nelle misure anti-Covid, compreso il coprifuoco. Ma in quel caso si scontrerà l'ala rigorista capeggiata da Speranza e quella leghista che spinge per un ritorno graduale alla normalità , con l'obiettivo per ora di allentare il coprifuoco.

