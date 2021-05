Pier Ferdinando Casini al Quirinale, il piano di Matteo Renzi: isolare i grillini e spaccare il Pd

13 maggio 2021 a

I candidati più probabili per la sfida per la Presidenza della Repubblica, con il voto previsto a gennaio 2022 sono l'attuale presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia e lo stesso Sergio Mattarella se fosse costretto ad un bis, magari solo a tempo. Ma alla Stampa, tramite una fonte del Pd, arriva anche un altro nome: Pier Ferdinando Casini. Lo conferma arriva da una altra fonte questa volta di Forza Italia. Ma Casini, in realtà,è la carta che intende giocarsi Matteo Renzi (oltre alla Cartabia) perché secondo l'ex premier in un solo colpo isolerebbe l'M5S e spaccherebbe il Pd.

Renzi vuole portare tutto il centrodestra sul nome dell'ex leader dell'Udc. Casini è anche l'anello di congiunzione tra centrosinistra e centrodestra. Alleato di Silvio Berlusconi, ma nel 2018 Renzi lo candidò nelle liste del Pd per essere eletto al Senato. "Chi lo conosce e ci ha parlato nel corso di questi mesi sa bene quanto coccoli il sogno del Quirinale, lui che nel curriculum può vantare di essere stato presidente della Camera. Aver indossato l'abito istituzionale della terza carica dello Stato è un precedente che aiuta, come lo è la profonda fede atlantista", scrive il quotidiano torinese.

Casini potrebbe coalizzare i grandi elettori necessari a portarlo al Colle. Una buona fetta del Pd, i governatori di centrosinistra guidati dal suo conterraneo Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna con cui è in ottimi rapporti, e Forza Italia. I grillini e il resto del Pd finirebbero in minoranza. La Lega e Fratelli d'Italia invece potrebbero essere sedotti dal fatto che si tratterebbe del primo presidente della Repubblica che non è storicamente figlio del centrosinistra. Giancarlo Giorgetti sarebbe già favorevole e anche a Matteo Salvini non dispiace come idea, sebbene preferirebbe veder salire Draghi al Colle. Renzi punta inoltre anche ad una nuova legge elettorale proporzionale. E l'aiuto di Casini dal Colle potrebbe essere molto utile.

