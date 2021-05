Domenica In, "un amore che ho tradito". Pierpaolo Sileri sconvolge Mara Venier, una scelta radicale: la vita stravolta

16 maggio 2021 a

Sceglie Domenica In, Pierpaolo Sileri, per annunciare la svolta, il passo indietro dalla politica. Ma procediamo con ordine. La puntata è quella in onda su Rai 1 oggi, domenica 16 maggio, al timone come sempre Domenica In. E nella prima parte di trasmissione ecco gli approfondimenti legati al coronavirus, alla pandemia e al vaccino. Tra gli ospiti, appunto, il sottosegretario M5s alla salute.

Interpellato sul suo futuro, Sileri ha annunciato: "Non mi candido a sindaco di Roma, l’unico posto a cui mi candido è per il ritorno in sala operatoria, al tavolo chirurgico. È stato bello, ma finiti questi 5 anni, voglio tornare alla chirurgia, un amore che ho ’tradito' da cui però faccio ritorno", ha tagliato corto ribadendo una volontà già espressa tempo fa in un'intervista a Libero.

Dunque, sul coronavirus, ha affermato: "Il peggio dovrebbe essere alle nostre spalle. Possono esserci mutazioni e varianti ma la momento non sta accadendo, la situazione è sotto controllo in Europa e in tutti i Paesi occidentali, quindi non dobbiamo sempre essere negativi, le cose vanno bene. Ci siamo, serve qualche altro piccolo sforzo". E ancora, Sileri ha aggiunto che "i contagi potrebbero aumentare in alcune fasce d'età, soprattutto nei più giovani e per coloro sotto i 18 e i 16 anni", ha concluso.

