Maria Stella Gelmini, "la nostra scelta avrà un peso". Affondo e retroscena: una nuova corrente in Forza Italia?

Una corrente di Forza Italia guidata da Maria Stella Gelmini starebbe pensando a un progetto che preveda l’alleanza con il Pd alle prossime elezioni politiche, con tanti saluti a Lega e Fratelli d’Italia. L’indiscrezione arriva da Affaritaliani.it, che cita “fonti qualificate” secondo cui la Gelmini riterrebbe di non avere abbastanza spazio all’interno del centrodestra attuale e quindi starebbe lavorando per un accordo tra Fi e il Pd di Enrico Letta. In attesa di conferme o smentite, in questo senso appaiono pesanti le parole che la ministra degli Affari Regionali ha speso qualche giorno fa.

Alla domanda riguardante la possibilità che Giorgia Meloni diventi il prossimo presidente del Consiglio, la Gelmini ha risposto così: “Ho molta stima di Giorgia, donna in gamba che ha fatto un grande percorso. Ma la scelta di Fi e Lega di rimboccarsi le maniche per tirar fuori il Paese dalla crisi avrà un peso quando si dovrà individuare il candidato premier”. A stretto giro di posta era arrivata la replica della Meloni: “Non so cosa intenda la Gelmini, secondo le regole che ci siamo sempre applicati in caso di vittoria del centrodestra il premier lo esprime il partito che nella coalizione ha preso più voti. Se le regole si vogliono cambiare, qualcuno si palesi, perché finora sono valse quelle regole lì”.

Tra l’altro, tornando alla possibile alleanza Fi-Pd, soltanto un mese fa Enrico Letta aveva lasciato tutti di stucco, dichiarando che con Silvio Berlusconi non sono escluse alleanze. “Siamo alleati in Europa e al governo, i ministri di Fi sono quelli che vanno più d’accordo con i ministri nostri”, aveva sottolineato il segretario dei dem, aprendo una strada che forse potrebbe essere percorsa dalla Gelmini.

