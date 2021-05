Mario Draghi, gola profonda da Londra: "Dove vuole spedirlo l'Europa". Complotto politico contro l'Italia?

22 maggio 2021 a

Bill Emmott, ex direttore dell'Economist spiega che per l'Italia sarebbe meglio che Mario Draghi andasse al Quirinale. Lo fa in una intervista al Giorno: "Il problema è l'instabilità politica italiana. E anche considerando Draghi perno del ragionamento, non vedo grandi alternative; rimanere premier un anno e mezzo o due prima di andare comunque a nuove elezioni non cambia granché le cose. Se posso esprimere un parere personale, meglio Draghi sette anni al Quirinale che due ancora da premier", spiega il giornalista da sempre vicino alle posizione filoeuropeiste. Sul Mattarella bis dice la sua: "Non credo che Mattarella accetterà. Lo ha già detto e fatto capire in più situazioni. E poi il centrodestra non potrebbe sostenere questo governo tecnico ancora a lungo, anche se 'SuperMario' facesse miracoli dal punto di vista economico e di rilancio del Paese. Prevedo, invece, che il centrodestra potrebbe alzare il prezzo se fosse proposto un "Mattarella bis" per quanto a tempo determinato", spiega.

"Meglio un Draghi oggi al Quirinale che chissà chi tra un anno con una situazione economica tutta da rilanciare. I tempi di rilancio dell'economia e delle riforme del sistema italiano si spalmano lungo sette anni e neanche 'superMario' è in grado di garantire che cosa accadrà da qui a sette anni, neanche lui è davvero un supereroe chiaroveggente. E anche in Europa si capisce tranquillamente che nessuna garanzia è davvero possibile, soprattutto con in uno scenario post pandemico e con l'instabilità politica che da sempre contraddistingue l'Italia", chiarisce Emmott evidenziano le intenzione dell'Ue.

Emmotto svela anche le preoccupazioni dell'Europa: "La possibilità che al governo salgano persone di estrema destra, un po' come in Francia si teme Marine Le Pen. Anche per queste considerazioni, Draghi al Quirinale oggi è forse meglio di un governo di estrema destra domani con Draghi completamente fuori dai giochi. Per l'Italia, almeno", conclude.

