Sondaggio SkyTg24, italiani ipnotizzati da Roberto Speranza o masochisti? Un dato inspiegabile

Sono passati cento giorni dall’insediamento di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Un sondaggio Quorum/YouTrend per Sky Tg24 ha tastato il gradimento degli italiani nei confronti del presidente del Consiglio, che sta facendo un buon lavoro per il 50,6 per cento degli intervistati. Solo il 21,8 per cento non è soddisfatto dal successore di Giuseppe Conte, mentre il 27,6 per cento ha preferito non rispondere. Un po’ a sorpresa il tanto criticato Roberto Speranza è invece il ministro più gradito dagli italiani.

Il 29 per cento ritiene che sia l’uomo di governo che ha lavorato meglio: a fare la differenza sono soprattutto gli elettori di Pd e M5s, che si sono espressi a favore di Speranza rispettivamente al 60 e al 50 per cento. Molto più staccati tutti gli altri ministri: più che doppiato il secondo in classifica, Luigi Di Maio (13,1 per cento). Alle spalle dell’ex capo politico grillino si trovano Dario Franceschini (10,5) e Marta Cartabia (10,2). Il gradimento altissimo di Speranza si può leggere anche come la centralità che ricopre ormai il tema della sanità, sul quale i riflettori sono molto più accesi di tanti altri.

Per quanto concerne invece i leader politici, altra sorpresa: Giuseppe Conte sarebbe ancora gradito più di Mario Draghi. Il 34,7 per cento degli intervistati si è espresso a suo favore, a conferma di una popolarità per certi versi inspiegabili, date anche le beghe che l’ex premier sta affrontando con il M5s. Alle sue spalle si piazza Draghi con il 32,8 per cento, poi arrivano Giorgia Meloni (21,3) e Matteo Salvini (19).

