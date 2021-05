Enrico Letta, il tassatore umiliato da Tiziano Renzi: "Vai a studiare da Churchill", occhio a questa foto

24 maggio 2021 a

La proposta di Enrico Letta su una maxi-tassa di successione per i patrimoni superiori al milione di euro ha provocato discussioni e polemiche nel mondo politico. Uno dei primi a replicare è stato proprio il presidente del Consiglio, Mario Draghi: “Non è il momento di prendere soldi, ma darli”, ha detto il premier, facendo chiaramente capire la sua posizione in merito.

Tra le tante critiche ricevute dal segretario dem una delle più curiose è stata quella di Tiziano Renzi. Il padre dell’ex premier Matteo Renzi si è sfogato brutalmente contro il "nemico" storico del figli, pubblicando una serie di post contro la proposta della patrimoniale. In uno di questi, Tiziano Renzi riprende una celebre affermazione di Winston Churchill: “Una nazione che si tassa nella speranza di diventare prospera è come un uomo in piedi in un secchio che cerca di sollevarsi tirando il manico”. Molto esplicito quindi il riferimento alla proposta di Letta, a cui Renzi senior rivolge un appello: “Vai a studiare da Winston Churchill”.

Ci mancava soltanto uno stai sereno è la frittata era fatta di nuovo. Secondo Dagospia però la proposta della tassa di successione per i patrimoni superiori ai 5 milioni di euro, piace alla maggioranza degli italiani. L'idea di Letta sarebbe stata accolta con un certo “gradimento”, piace soprattutto l'ipotesi di riportare equità sociale dopo le enormi difficoltà causate dalla pandemia. Certo è che fa strano che con l'arrivo di oltre 250 miliardi di euro per il Recovery Plan si discuta su una patrimoniale e non invece su come investire i soldi europei proprio su chi ne ha più bisogno: scuola, sanità servizio sociali e famiglie. Un dibattito un po' surreale intorno a pochi miliardi che si guadagnerebbero con una patrimoniale, a fronte dei tantissimi in arrivo senza doverli ridare indietro.

