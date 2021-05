Pd, una "amicizia particolare" tra due big. La bomba di gossip travolge i compagni: si dice che...

29 maggio 2021 a

Il Partito democratico sembra aver adottato la strategia del "bene o male, l'importante è che se ne parli". Come dimostrano le ultime uscite del suo segretario Enrico Letta, che alza sempre di più il tiro, il Pd, scimmiottando un po' la Lega di Matteo Salvini, sembra voler dimostrare di essere un partito di lotta e pure di governo. E sempre di più sta cercando di occupare, quegli spazi populisti lasciati vuoti dall'implosione del Movimento Cinque stelle. I malumori all'interno dei dem, però, aumentano ogni giorno di più.

Peraltro le ultime proposte del Partito democratico sono sembrate davvero lunari, esattamente come le dichiarazioni di alcuni suoi esponenti più celebri, come Emanuele Fiano o Deborah Serracchiani. I quali all'unisono sostengono in diretta televisiva: "È il Pd a dettare l'agenda al governo Draghi". Una frase, questa, che non sarebbe affatto piaciuta al premier Mario Draghi. Tant'è, se c'è una cosa sulla quale i dem sono fortissimi è la capacità di sentirsi protagonisti. Ed è difficile però immaginare che un gigante come l'attuale presidente del Consiglio, noto per le sue capacità decisionali, possa farsi dettare l'agenda da qualcuno.

Ma attenzione, rivela il Tempo, perché a proposito di Pd, non si vive solo di politica. E sembra che sia nata una "amicizia particolare" tra due big del partito. Nonostante i diretti interessati facciano di tutto per tenere il loro rapporto segreto, le voci che circolano da qualche giorno sembrano molto ben circostanziate.

