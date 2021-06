Europarlamento, Simona Baldassarre della Lega: "Basta culle vuote, ora investimenti su famiglia, giovani e donne"

07 giugno 2021 a

"Serve una Strategia lungimirante dell’UE per la demografia, che ruoti attorno al concetto di economia del benessere per le famiglie e promuova la solidarietà intergenerazionale come investimento a lungo termine".



Simona Baldassarre, eurodeputato della Lega, co-presidente dell’Intergruppo sulle Sfide demografiche e Responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega nel Lazio, ha presentato una interrogazione all'Europarlamento per sollecitare la Commissione Europea a intervenire in Plenaria e riferire in che modo sta investendo sull’occupazione di donne e giovani, come intende evitare la fuga dei cervelli e se si sta attivando per lo scambio di buone pratiche tra Stati membri relativamente alle politiche familiari. Insieme alla Baldassarre, anche altri 50 deputati provenienti da paesi e Gruppi politici differenti. "La crisi demografica è un morbo silenzioso che da anni affligge l’Europa. Solo in Italia, nel 2020, si è registrato un nuovo minimo storico di nascite. In un anno, registrati 384mila residenti in meno all’anagrafe: come se fosse sparita una città dalle dimensioni di Firenze. Di fronte allo scandalo delle culle vuote, servono risposte concrete. Non possiamo più rimandare. La politica ha il compito di prendersi cura delle famiglie, specie di quelle più giovani che nutrono il desiderio di fare figli, perché è proprio dalla culla della Vita nascente che riparte il futuro dell’Italia e di tutta l’Europa".

