Stefano Bonaccini, il vaccino dal medico di base con "pelo selvaggio". Pubblica questa foto, coperto di insulti

Stefano Bonaccini, governatore della regione Emilia Romagna, si è vaccinato contro il coronavirus dal suo medico di base e ha postato una foto sui suoi profili social che immortala l'evento e ha scritto: "Oggi è toccato anche a me, dal mio medico. Vacciniamoci". Un post che ha scatenato le reazioni dei follower perché nello scatto Bonaccini è a torso nudo e si vedono anche i peli sulle spalle. "Perché fieramente a petto nudo?", si legge in un commento. "Ma una canotta no? Una t-shirt? No nudo", scrive un altro. "Benissimo, ma la spalla irsuta anche no", osserva un altro ancora.

C'è anche chi difende il governatore dell'Emilia Romagna: "Ma una persona non puo' essere andata lì in camicia e toglierla per il vaccino?". E c'è pure chi va oltre il fatto che si sia fatto fotografare a petto nudo: "Bravo, perché ha aspettato il suo turno, a differenza di tanti altri". "Che alpha", si complimenta una follower. Del resto si sa che Bonaccini è molto amato dalle donne e non solo.

Secondo il sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà del 3 giugno, infatti, se Mario Draghi si conferma il leader più gradito con il 56 per cento dei consensi (più due punti rispetto alla settimana precedente), seguito da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia al 44 per cento (stabile rispetto agli ultimi dati), dal governatore della Regione Veneto Luca Zaia ora al 41 per cento (più un punto percentuale) e da Giuseppe Conte (39), Bonaccini è al quinto posto con il 38 per cento delle preferenze. Un ottimo risultato visto che rischia di superare nella prossima rilevazione l'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle.

