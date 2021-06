L'aria che tira, Giorgia Meloni attacca Maria Elena Boschi: "Non sopporto che sia impreparata e che menta"

10 giugno 2021 a

Giorgia Meloni, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 10 giugno, risponde a Maria Elena Boschi che aveva detto, sempre dalla Merlino, che non vorrebbe la leader di Fratelli d'Italia come presidente del Consiglio: "È motivo di vanto non essere nel cuore di Matteo Renzi e di Boschi, non sopporto che la Boschi sia impreparata e che menta. Considero Renzi e Boschi distanti anni luce dalla difesa degli interessi degli italiani, che ci diranno se si sentono più rappresentati da Fratelli d'Italia o da Italia Viva". Quindi, affonda la leader di Fratelli d'Italia, "pretendo che la Boschi sia preparata e se lo fosse non potrebbe dire che FdI non sia stata a favore del Recovery Fund, quindi la Boschi mente sul Recovery. Si inventano le cose. Dicono bugie".

La Meloni ha poi parlato delle elezioni amministrative. "Su Roma ha stravinto?", le chiede la conduttrice. "No, non ho stravinto, ha stravinto la coalizione. Michetti non è un mio candidato, Michetti non è un esponente di FdI", sottolinea. Detto questo, prosegue Giorgia Meloni, "faccio volentieri campagna elettorale per Michetti. Non sarà un 'nomone' ma se lo propongo è perché sono sicura che con lui si possa vincere e governare bene. Con lui so che la macchina del comune di Roma cammina. In cuor mio è la scelta migliore possibile".

La leader di Fratelli d'Italia, in tema di coronavirus e vaccino, annuncia: "Ho prenotato il vaccino, lo farò". Mentre si dice critica sul passaporto sanitaria. Il Green pass "se diventa il più grande sistema di tracciamento", sostiene Giorgia Meloni, non è un modo per essere liberi. "Noi stiamo picconando pezzi dei nostri diritti fondamentali".

