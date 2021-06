Danilo Toninelli, lo sfregio al generale Figliuolo dopo il vaccino: la bassezza per cui il grillino viene massacrato

14 giugno 2021 a

Danilo Toninelli si vaccina con polemica. Il fu ministro delle Infrastrutture del governo gialloverde ha approfittato del giorno della sua vaccinazione per puntare il dito contro il generale Francesco Figliuolo. Il motivo? Ancora una volta AstraZeneca e lo stop agli under 60 in seguito al decesso di Camilla Canepa. "Oggi - scrive il Cinque Stelle in calce a una foto che lo ritrae al centro vaccinale - finalmente mi sono vaccinato (con Pfizer). Lasciatemi dire però una cosa: se il caos di questi giorni con AstraZeneca fosse avvenuto con Conte e Arcuri, apriti cielo. Massacro a reti unificate. Invece abbiamo il pluridecorato generale sottoposto di Draghi e quindi nulla. Va tutto bene".

Peccato però che a loro volta gli utenti del web si siano scagliati contro il senatore. Addirittura il Corriere della Sera ha contato ben 2600 commenti tutt’altro che amichevoli. "Ma veramente stai ancora confrontando il Generale C.A. Figliuolo con Arcuri.... dai non renderti ridicolo più di quanto già sei!!!", scrive uno sotto alla foto mentre un altro non attende a fargli eco: "Con Giuseppe Conte e Domenico Arcuri non sarebbe potuto succedere, sarebbero stati ancora nei campi a cercare Primule". Non essendo nuovo alle gaffe, c'è anche chi gli ricorda: "Che peccato, un’altra occasione per stare zitto è stata sprecata". E ancora: "La mediocrità cui ci avete abituati è stata scalzata dal duo Draghi-Figliuolo. Non possiamo che gioirne". Insomma, si potrebbe andare avanti ad oltranza.

C’è poi chi domanda a Toninelli se Matteo Salvini si sia vaccinato e se sia addirittura un temibile no-vax. Una domanda a cui i grillini meno smemorati rispondono: "Beh, anche il Movimento 5s, lo era prima di arrivare al governo. Mi ricordo di vari post, in cui molti di loro, erano, se non addirittura contrari, per il rispetto della libertà di scelta".

